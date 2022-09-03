Atölyede korkutan anlar: Lavaboya dökülen aseton aniden parladı!
Manisa'da, kuyumcu atölyesinde lavaboya döktüğü asetonu temizlemeye çalışan çırak, yangına neden oldu. Elindeki aseton şişesinin alev almasıyla iş yerine de sıçrayan yangın, diğer çalışanların müdahalesiyle söndürüldü. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Şehzadeler ilçesindeki kuyumcu atölyesinde 29 Ağustos günü saat 13.30 sıralarında, henüz bir hafta önce işe başlayan çırak, bidondaki asetonu kullanmak üzere küçük plastik şişeye döktü. Asetonun bir kısmı da bu sırada lavaboya döküldü.
ÇAKMAĞI ÇIKARDIĞI SIRADA ALEV ALDI
Lavaboyu temizlemek isteyen çırak, cebinden çıkardığı çakmağı çakmasıyla aseton parladı. Elindeki aseton şişesi alev aldıktan kısa bir süre sonra iş yerine sıçrayan yangın büyüdü. Diğer çalışanlar yangına paspas, su şişesi ve çeşme hortumuyla müdahale etti.
Yangın, yaklaşık 2 dakika içinde söndürüldü. Tedirginliğe neden olan yangın, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
'UFAK ÇAPTA HASARIMIZ VAR'
İşyeri ortaklarından Alperen Haskaraca (26), "Dükkandaydım. Arkadaşlarımız lavaboda, yanıcı bir maddeyi şişeye dolduruyordu. Lavaboya da sıçrayan yanıcı maddeyi çakmakla temizlemeye çalıştığı için yangına sebep oldu. Panik olduk ama kısa sürede söndürdük. Ufak çapta hasarımız var ama Allah'tan çok şükür yaralımız yok" diye konuştu.
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