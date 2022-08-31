Hatay'da yangın çıkan evde mahsur kalan 3 çocuğu itfaiye kurtardı

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:59

Emek Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binayı kaplayan yoğun duman nedeniyle 3 çocuk mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evin balkonuna uzattığı merdiven yardımıyla çocukları bulunduğu yerden kurtardı.

Dumandan etkilendikleri belirlenen ve ambulansa tedavileri yapılan 3 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.