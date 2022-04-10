ATV motorunda bulunan fenerden uyuşturucu çıktı, tutuklandı
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, B.B.'nin kullandığı ATV motorda bulunan el fenerinin içinde 112 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli B.B., tutuklandı.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçede bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine araştırma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından B.B.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Polis ekipleri şüpheliyi ATV motoru ile Side Mahallesi Kemer Caddesi üzerinde yakaladı.
Şüphelinin üzerinde, yanında bulunan eşyalarında ve ATV motorunun üzerinde özel eğitimli uyuşturucu madde arama köpeği Pars'ın da katıldığı arama yapıldı. Hassas burunlu dedektör köpek Pars, arama sırasında şüphelinin yanında bulunan kıyafet dolu beyaz poşet içerisinde bulunan el fenerine tepki verdi. Polis ekiplerinin kontrol ettiği el fenerinin iç kısmına gizlenmiş vaziyette ağırlığı 112,87 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi bulundu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 lira ve 170 Euro ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli B.B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan tutuklandı.
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