CHP'den uyuşturucu önergesi: 'Saray iktidarı tarafından unutulmuştur'

23 Şubat 2022 Çarşamba, 12:21

Orhan Sümer, “Uyuşturucu illeti 12 yaşındaki çocuklarımıza kadar ulaştı. Artık neyi bekliyoruz” dedi.

ADANA’DA UYUŞTURUCUYA ERİŞİM YAŞI 12

CHP'li Sümer, “Türkiye’deki on binlerce genç zehir tacirlerinin hedefinde bulunuyor. Özellikle 18 yaş altında zehir türevlerinin kullanımı önemli bir sorun olmaya devam ederken, Adana’da yapılan bir araştırma, uyuşturucu madde kullanma yaşının 12’ye kadar gerilediğini, gençlerin metamfetamin tuzağına düştüklerini ortaya koydu. Oyun çağındaki çocuklarımızın uyuşturucu tuzağında düşmemesi için tüm siyasi ve idari faktörler derhal konuyu hassasiyetle ele almalıdır” dedi.

YOKSULLUK MADDE BAĞIMLILIĞINI ARTTIRIYOR

Sümer, “Araştırmada madde tuzağına çekilen çocukların annelerinin yüzde 94’ünün ev kadını, babalarının ise yüzde 20’sinin çalışmadığı tespit edildi. Her geçen gün artan yoksulluğun doğrudan uyuşturucu kullanımını arttırdığı su götürmez bir gerçektir. Artık büfelerde bazı duyarlı esnaflar çakmak gazı satmadıklarını, gençlerin çakmak gazı kullanmaya başladığı dile getirmiştir. Bu konu sadece üzerinde tedbirler alınarak geçiştirilecek bir konu değildir. Sorunun temel kaynağı tespit edilmeli ve acilen çözüm üretilmelidir" dedi.

İKTİDAR GENÇLERİNİ BAĞIMLILIKLARDAN KORUMAYI UNUTTU

Orhan Sümer, “Anayasamızın 58. maddesinde “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gereken tedbirleri alır” hükmü yer almaktadır. Ne yazık ki bu hüküm saray iktidarı tarafından unutulmuştur. Bırakın gençliğini korumayı, gençlerin geleceğini bile heba eden bir iktidar ile karşı karşıyayız. Milli Piyango üzerinden sanal kumar oynatılan, suç oranının patlama yaşadığı, yüz binlerce öğrencinin yoksulluk yüzünden eğitim hayatına son verdiği bu dönemin mimarı tek adam rejimidir” ifadelerini kullandı.