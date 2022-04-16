ATV'nin Yalnız Kurt dizisindeki sahneye Ümit Özdağ'dan sert tepki: Türkleri PKK'lı olmakla suçluyorlar

16 Nisan 2022 Cumartesi, 14:40

ATV'de yayınlanan Yalnız Kurt dizisindeki bir sahneye Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Sahnede; duvarlarında PKK bayrakları olan bir evden Türk bayrağı çıkarıldığı görülürken, Suriye atkılı birinin bir yurttaşı bıçaklaması üzerine sokakta sığınmacı protestoları başladığı görülüyor. Slogan atan kişiler, "ülkemizde mülteci istemiyoruz" diye slogan atarken Türkçe ve Arapça tabelaları olan dükkanların camlarının kırıldığı ekranlara yansıyor. Sosyal medyada görüntüler oldukça tartışılırken, ATV tarafından paylaşılan görüntülerin," Halkı mültecilere karşı kışkırtan teröristler, iç karışıklık çıkarmayı hedefliyor" şeklinde paylaşılması büyük tepki çekti.

AKP'NİN PROPOGANDA MEKANİZMASI

Görüntülerin ardından soyal medyada tepkiler büyürken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'da bir paylaşımda bulundu. Özdağ paylaşımında şunları söyledi:

"AK Parti propaganda mekanizması Suriyeliler gitsin diyenler PKK’lılar diyor. 8 milyon insanı Türkiye’ye doldur. 90 milyar dolar harca.Vatandaşlık ver.Türkler illerinde, ilçelerinde azınlık olsun. Karşı çıkınca Türkleri PKK’lı olmakla suçla. Büyük Türk Milleti,Korkma! Zafer Yakın."