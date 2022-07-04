Av sezonu bitse de çeşit çeşit balık tezgahlarda...
15 Nisan itibariyle başlayan av yasağına rağmen, küçük tekneler ile avlanan balıklar tezgahtaki yerlerini almaya devam ediyor.
Mevsimsel av yasağının gelmesiyle birlikte balık tezgahlardaki doluluk oranı da azaldı. Küçük tekneler ile avlanan balıklar hala daha tezgahlarda alıcısını bekliyor. Taze hamsi 70, kefal 40, sardalya 95, istavrit 80, ispari 55, uskumru 90 , mezgit 80, tekir 120, barbun 160, karagöz 90, olta levrek 225, olta çupra 70, levrek 75 TL'den alıcı buluyor.
Pazarda istavrit, hamsi, mezgit, tekir, çinekop, çupra, levrek, olta levrek,
sardalya, kefal, ispari, kaya levrek gibi birçok tür balığın olduğunu belirten
esnaf Ahmet İslamoğlu, itlik balığı olarak da karadeniz somon ve küçük
çupraların yer aldığını, diğer balıkların ise Marmara ve Karadeniz’den geldiğini
belirtti. 1 Eylülde tekrar sezonun açılacağını ifade eden İslamoğlu,
"Televizyonda, 'balık sezonu kapandı' dendi mi insanlar ayaklarını çekiyor,
fazla yoğunluğumuz yok. Nisan'ın 15’inde kapandı sezon. Eylül'ün 1’inde
açılacak. Bu aradaki zamanda yasak olan trol balıkları ve büyük kayıkları,
yavrulama dönemi olduğu için dibten tarama yasak, oltayla balık tutmak serbest,
balık var, geliyor tezgahımızı her şekilde balık dolduruyoruz. Müşteriye her
türlü balığı sunuyoruz" diye konuştu.
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