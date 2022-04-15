Denizlerde avlanma yasağı başladı
Denizlerde 1 Eylül 2021'de başlayan av sezonu, bugün itibariyle sona erdi. Sezonun son balıklarını tezgahlara ulaştıran balıkçılar ise ağlarda onarım çalışmalarına başladı.
Denizlerde 1 Eylül 2021’de başlayan av sezonu, 15 Nisan Cuma günü itibariyle sona erdi. Yasak öncesi denize açılan balıkçılar, bu dönem için son kez ağlarını atarak Akçakoca limanına yanaştı. Sezonun son balıklarını tezgahlara gönderen balıkçılar, av sezonunun sona ermesiyle birlikte ağlarda onarım çalışmalarına başladı. Avlanma döneminde birçok zorluklarla karşılaştıklarını belirten balıkçı Hasan Başaran, "Biz küçük balıkçıyız. Şu anda mayın tehlikesinden dolayı balıkçılık faaliyetimiz yok. Yasak da bizi pek etkilemedi, daha çok büyük balıkçıları etkiledi. Avlanma sezonunda barınak dolu olurdu ama şimdi boş. Hava şartlarından dolayı balıkçılıkla ilgili çok sıkıntı var. Balıkçıların belli başlı sorunlarıysa avlanma yasaklarını uyulmaması. Bunun gibi birçok sıkıntılarımız var. Ağ fiyatları çok arttığı için bizde elimizdeki ağları onarıyoruz" ifadelerini kullandı.
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