Av sırasında kalp krizi geçiren rehber hayatını kaybetti

Yayınlanma: 17.01.2025 - 18:40

Güncelleme: 17.01.2025 - 18:40

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Bağlıca köyü Bağlar mevkiinde yasal av rehberi olarak görev yapan İsmail Alver, av sırasında kalp krizi geçirdi. Olay yerine sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, zorlu arazi koşulları nedeniyle bölgeye iki saatlik çalışmanın ardından ulaşabildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede Alver’in hayatını kaybettiği belirlendi. Rehberin cenazesi, ekiplerin yoğun çabasıyla ana yola taşındıktan sonra cenaze nakil aracıyla Artvin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.