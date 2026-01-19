'Ava gidiyorum' demişti: Kayıp adliye çalışanı ölü bulundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde dün akşam saatlerinde "ava gidiyorum" diyerek evden ayrılan 31 yaşındaki Mustafa Uçar'dan 30 saattir haber alınamadı. Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen AFAD, UMKE, jandarmanın yanı sıra gönüllülerin de bulunduğu, yaptıkları arama- tarama faaliyetinde 100'den kişi, termal kameralar ve kadavra köpeği eşliğinde seferber olmuştu.

Ekiplerin aramaların yoğunlaştığı Çengelli köyü mevkii Sindelli Köyüne 300 metre mesafedeki ormanlık alanında Mustafa Uçar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Uçar'ın tüfekle yaşamına son verdiği öne sürülürken kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından netleşecek.