Avcılar'da araçları tekmeleyen şüpheli kamerada: Serbest bırakıldı, yine saldırdı

Olay, dün Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce de benzer suçlardan kaydı bulunan bir şüpheli, önce cadde üzerinde park etmeye çalışan bir otomobile daha sonra ise park halindeki 2 otomobile tekme attı.

Çevredekilere aldırış etmeden yoluna devam eden saldırganın o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek saldırganın kimliğini tespit etti. Yapılan incelemede, şüphelinin 10 Nisan'da Cihangir Mahallesi'nde evlerin pencerelerine faraşla vuran ve araçların camlarını kıran kişi olduğu tespit edildi. 20 suç kaydı olduğu belirlenen şüphelinin, geçen haftaki saldırısının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için yeniden çalışma başlattı.

GEÇEN HAFTA DA FARAŞLA SALDIRMIŞTI

Şüpheli, 10 Nisan gecesi Cihangir Mahallesi Şeftali Sokak'ta bağırarak elindeki faraşla giriş katındaki dairelerin kapı ve pencerelerine vurmuş, ardından sokaktaki araçlara zarar vermişti. Mahalleli tarafından yakalanıp polise teslim edilen saldırganın serbest kaldıktan hemen sonra benzer eylemlere devam etmesi mahalleliyi tedirgin etti.

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM EDİYOR"

Mahalle sakini lhami Yazıcı, "Durup dururken arabanın kapısını tekmeliyor. Çıkıp gidiyor ondan sonra. Akşam üstü yine geliyor, yine bir arabanın kapısını tekmeliyor. Yine çıkıp gidiyor. Polisler şimdi onu arıyor" dedi.