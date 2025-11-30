Avcılar'da dehşet anları... Eşinin kalçasını kırıp eve kilitledi, kaçtı!

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Tüloğlu Sokak’ta yaşandı.

İddiaya göre, binada oturan çift, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mustafa E., darbettiği eşi Hanım E.'nin düşerek kalçasının kırılmasına neden oldu.

Kadın, acı içerisinde kıvranırken, Mustafa E. kapıyı kilitleyerek kaçtı.

KAPI KIRILDI, KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Kadının çığlıklarını duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Kadının acı içerisindeki çığlıklarının artması üzerine kapı kırılarak açıldı.

Hanım E., kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekibi tarafından sedye ile taşınarak ambulansa alındıktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne kaldırıldı. Kendisini bu hale eşinin getirdiğini belirten kadının ifadesi üzerine kaçan Mustafa E. hakkında 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından yakalanması için Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.