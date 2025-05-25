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Avcılar'da işyeri alevlere teslim oldu!

Avcılar'da işyeri alevlere teslim oldu!

25.05.2025 10:25:00
Güncellenme:
DHA
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Avcılar'da işyeri alevlere teslim oldu!

Avcılar'da ambalaj malzemesi satılan işyerinde yangın çıktı. Yangın olay yerine gelen itfaiyenin çalışması sonucu söndürülürken panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, 24 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Nergis sokakta çıktı.

Dursun Korkmaz’a ait ambalaj malzemesi satılan işyerinden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Çevre sakinleri yangın tüpleriyle alevlere müdahale etse de yangın söndürülemedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, işyeri sahibi Dursun Korkmaz uzun süre gözyaşı döktü.

Çevre sakinleri Korkmaz'ı sakinleştirmeye çalışırken olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından Korkmaz'a müdahale edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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