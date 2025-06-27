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Avcılar'da kanlı gece: 'Evin önünde alkol içmeyin' dediği iki kişiyi vurdu

Avcılar'da kanlı gece: 'Evin önünde alkol içmeyin' dediği iki kişiyi vurdu

27.06.2025 09:35:00
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İHA
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Avcılar'da kanlı gece: 'Evin önünde alkol içmeyin' dediği iki kişiyi vurdu

İstanbul'un Avcılar ilçesinde gece saatlerinde bir şahsın "kapımızın önünde alkol içmeyin" diyerek uyardığı 2 kişiyle arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Şahıs, alkol içtiği için uyardığı 2 kişiyi silahla bacaklarından vurdu.

Olay, gece saatlerinde Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli G.D. (34) oturduğu apartmanın önünde alkol içip gürültü yaptıkları iddiasıyla E.Ö. ve O.Ş.'yi sözlü uyardı.

Uyarının ardından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. G.D. iddiaya göre silahıyla çevreye ateş etti. Olay sırasında E.Ö. ve O.Ş. silahla bacaklarından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans ekipleri sevk edildi.

2 yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli G.D. ise silahıyla birlikte gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

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