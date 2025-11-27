Avcılar'da ruhsatsız pasta imalathanesi mühürlendi

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir binanın arka girişinde kaçak pasta üretildiği, çeşitli pastane ve düğün salonlarına gönderildiği yönünde alınan ihbar üzerine belirtilen adrese denetim yaptı.

İmalathaneyi bir hafta önce açtığını söyleyen iş yeri sahibi, zabıta ekiplerinden ruhsat alabilmek için ek süre talep etti.

İş yerinde yapılan hijyen denetimlerinde ise bazı bölümlerde kurallara uyulmadığı, gıda ürünleri ile inşaat malzemelerinin aynı ortamda bulunduğu, tezgah ve makinelerde temizlik kurallarına uyulmadığı belirlendi.

Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen ve hijyen kurallarına uymadığı belirlenen pasta imalathanesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.