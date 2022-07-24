Avcılar Sahili sıcaktan bunalanlarla dolup taştı
İstanbul'da sıcaktan bunalanlar Avcılar Sahili'ne akın ederken kumsal kesimde neredeyse ayak basacak yer kalmadı.
Avcılar Sahili'ne akın ederek gölgelik yer arayan ve ağaç altlarında piknik yapan yüzlerce kişi öğle saatlerinden itibaren Ambarlı Mahallesi'nde Öğretmenevi'nin önündeki küçük kumsalda ve Denizköşkler Mahallesi'ndeki Avcılar Belediyesi'nin düzenlediği plaj alanında büyük kalabalık oluşturdu.
Denize girerek serinlemeye çalışanların yanı sıra kumsal ve kayalıklara uzanarak güneşlenmeye çalışanlar evlerinde sıcaktan duramamaktan yakındı.
Birçok aile ise gölgelik alanda dinlenmeyi tercih etti.
Video Haberler
- CHP'li Karaca: Herkesin çözüm adresi Kılıçdaroğlu olmuş
- Japonya’da Sakurajima Yanardağı’nda patlama
- Muğla'da orman yangını!
- Binali Yıldırım yine türkü söyledi
- 128 milyar dolar ne oldu, kimlere gitti?
- İşçi servisi alev alev yandı
- Evinin banyosunda ölü bulundu
- California’da orman yangını
- Ankapark'ı gezen yurttaşlardan büyük tepki
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hiç mi kıskanmıyorsun lan?'
- Cem Yılmaz ölümden döndü!
- Kaftancıoğlu'ndan Zengin'e çağrı
- AKP'nin planını açıkladı: 'Yağma başladı...'
- 'Sana bu twiti gönderen Fahrettin iyi bilir ki...'
- Cumhur İttifakı'na kötü haber!
- Yeğenini 1 yıl boyunca 'çöp evdeki' odada kilitli tuttu!
- Yargıda 'Ali Erbaş' sessizliği
- Covid-19'un yeni belirtisi ortaya çıktı!
- MHP'li Vural'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yorumu