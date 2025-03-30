Avcılar'da 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Avcılar'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, diğer katlara ve yanındaki binalara sıçramadan söndürülürken dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G126 Sokak'taki üç katlı binanın çatı katında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatı katını sararken alevleri görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Başakşehir, Büyükçekmece'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek üzere yangına müdahale ederken dumandan etkilenen ev sahibi Veysel Akgül, ambulansta yapılan ilk müdahale ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
"BİZ MÜDAHALE ETTİKÇE YANGIN ÇOĞALDI"
Çatı katındaki yan dairede oturan Yusuf Hasar, mezarlık ziyaretinden geldiklerini, yemeğe oturdukları sırada komşularının 'yangın var' diyerek kapılarını çaldığını anlatırken, “Gittik, suyla müdahale ettik. Biz müdahale ettikçe yangın çoğaldı. İtfaiyeyi aradık gelip söndürdüler. Büyük ihtimal oturduğu evde çatı katında sac ekmeği pişiriyordu. Yangının bundan çıktığını tahmin ediyorum' dedi.
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