Avcılar’da apartmanda 'koku' tedirginliği: Ekipler alarma geçti!

Yayınlanma: 24.12.2023 - 11:15

Güncelleme: 24.12.2023 - 11:16

Cihangir Mahallesi Osman Gazi Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanda oturanlar, binanın merdiven boşluğundan yoğun koku geldiğini fark etti.

Öksürük ve boğazda yanmaya neden olan kokudan tedirgin olan bina sakinleri ihbarda bulunarak yardım istedi. Adrese itfaiye, polis, İGDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İGDAŞ görevlileri ellerindeki cihazlarla ölçüm yaparken, binada doğalgaz sızıntısı olmadığını belirledi. İtfaiye ekipleri ise, apartmanda oturanlardan bilgi aldı; rahatsızlanan olup olmadığını kontrol etti.

KOKUNUN NEDENİ TESPİT EDİLEMEDİ

Yoğun kokudan şikayetçi olan apartman sakinleri tedirgin olduklarını belirtirken, kokunun nedeni tespit edilemedi.

Yoğun kokunun biber gazı olma ihtimali üzerinde durulurken, apartmanda inceleme yapan ekipler daha sonra binadan ayrıldı.