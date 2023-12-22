Ömer İlker Akıncı Avcılar Belediye Başkanlığı'na aday adayı oldu

Yayınlanma: 22.12.2023 - 18:46

Güncelleme: 22.12.2023 - 18:46

Siyasi partiler adaylarını açıklamaya başladı. CHP geçtiğimiz haftalarda Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrasında 226 belediye başkan adayını açıkladı. Gözler İstanbul'un ilçe adaylarına çevrildi.

CHP'de Avcılar Belediye Başkanlığı'na Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi mezunu Ömer İlker Akıncı aday adayı oldu.

İstanbul'da deprem riski yüksek ve kentsel dönüşümünü tamamlayamamış ilçelerin başında gelen Avcılar'a aday adayı olan Akıncı, semt için yapacağı çalışmaları açıkladı.

Akıncı, "Siyasette ve belediyecilikte edindiğim deneyimlerimi önümüzdeki yerel seçimlerde partimizin başarısına katkı olacak umuduyla Belediye Başkan Adaylığı şeklinde değerlendirmek istiyorum" dedi.