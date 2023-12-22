Ömer İlker Akıncı Avcılar Belediye Başkanlığı'na aday adayı oldu
İstanbul'da deprem riski yüksek ilçeler arasında bulunan Avcılar'a Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi mezunu Ömer İlker Akıncı, CHP'den Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Akıncı, "Avcılar için, hizmet için ben de varım" dedi.
Siyasi partiler adaylarını açıklamaya başladı. CHP geçtiğimiz haftalarda Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrasında 226 belediye başkan adayını açıkladı. Gözler İstanbul'un ilçe adaylarına çevrildi.
CHP'de Avcılar Belediye Başkanlığı'na Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi mezunu Ömer İlker Akıncı aday adayı oldu.
İstanbul'da deprem riski yüksek ve kentsel dönüşümünü tamamlayamamış ilçelerin başında gelen Avcılar'a aday adayı olan Akıncı, semt için yapacağı çalışmaları açıkladı.
Akıncı, "Siyasette ve belediyecilikte edindiğim deneyimlerimi önümüzdeki yerel seçimlerde partimizin başarısına katkı olacak umuduyla Belediye Başkan Adaylığı şeklinde değerlendirmek istiyorum" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP, 126 adayı daha açıkladı!
- Emniyet'te deprem yaratan 'Dilan Polat' krizi
- Saadet’in CHP’yi kızdıran çıkışı
- Süper Lig ekibine 2 dönem transfer yasağı!
- Erdoğan'ın 'İstanbul' planı
- Sihirli Annem'in Tuğçe'sinden 'uyuşturucu' itirafı
- Bakan için tek ses oldular!
- Yıkım kararını sosyal medyadan öğrendiler
- Okullar imamlara emanet!
- Avrupa'nın en büyük genelevi taşınıyor: Yeri belli oldu