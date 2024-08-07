Avcılar'da atık deposunda çıkan yangın söndürüldü
Avcılar'da geri dönüşüm malzemesinin konulduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul Avcılar'da Firuzköy Mahallesi Aziz Caddesi'ndeki geri dönüşüm merkezine gönderilmek üzere kağıt atıkların depolandığı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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