Avcılar'da başına beton düşmüştü... O binaya tahliye kararı

İstanbul Avcılar'da sağlık merkezine gelen Mahbup Uzunay'ın başına binanın önüne geldiği sırada beton parçası düştü. Uzunay'ın yaşamını yitirmesinin ardından 37 yıllık binada oturanlara tahliye için 15 gün süre verildi.

DHA
Yayınlanma: 25.04.2023 - 17:55
Avcılar'da başına beton düşmüştü... O binaya tahliye kararı
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İstanbul Avcılar'da Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın dış cephesinden düşen beton Mahbup Uzunay (38)'ın ölümüne neden oldu.

Cenazesi dün gece Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Edirne'ye götürülen kadının ölümünün ardından polis ve Avcılar Belediyesi ekipleri inceleme başlattı. Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekipleri bu sabah binanın bodrum katına inerek inceleme yaptı. 

Ekipler inceleme sonucunda binada oturanların tahliye edilerek binanın mühürlenmesine karar verdi. Avcılar Belediyesi önce binayı mühürledi, ancak daha sonra özellikle binadaki işyerleri ve sağlık merkezi çalışanlarının tepkisi üzerine tahliye için 15 günlük ek süre tanıdı. Binada oturanlar karara sevinirken, sağlık merkezi iptal edilen randevuları yeniden kabul etmeye başladı. 



Avcılar Tahliye

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