Avcılar'da bir kadın bacağından vuruldu
İstanbul Avcılar'da Azerbaycan uyruklu Husriyya Bayramova, evinde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.
Denizköşkler Mahallesi'nde Azerbaycan uyruklu Husriyya Bayramova, oturduğu dairede kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından dün saat 22.00 sıralarında tabancayla bacağından vuruldu. Sol diz kapağından yaralanan Bayramova, ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
"SİLAH SESİ DUYMADIK"
Saldırı sırasında Bayramova'nın yanında bulunan bir kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bayramova'nın komşusu "Saat 22.00 sıralarıydı. Silah sesi duymadık. Ekipler içeriye girdi. Giriş katta kalıyorlardı. Göçmenlermiş. Ayağından vurulmuş, yanında da bir arkadaşı vardı. Erkek arkadaşı mı vurdu? Bilmiyoruz. Ambulansa aldılar. Ayağından yaralı olduğu için bağırıyordu" dedi.
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