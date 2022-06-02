Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na kapatma davası 5 Ekim’e ertelendi

02 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne “kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütme” ve “aile mefhumunu yok sayarak aile yapısını parçalamak” suçlamasıyla açılan fesih davasının ilk duruşması dün görüldü. Mahkeme, hukuka aykırı olarak dosyaya giren dernek yöneticileri hakkındaki tüm soruşturma ve kovuşturma dosyalarının getirilmesine karar verdi. Duruşma 5 Ekim’e ertelendi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği, “kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütme” iddiasıyla kapatılmak isteniyor. Açılan fesih davasının ilk duruşması dün Çağlayan’daki İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Dava öncesi İstanbul Adliyesi önünde düzenlenen basın açıklamasında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Başkanı Gülsüm Kav, “Bu dava artık hepimizin davasıdır. Hep birlikte sonuca erdireceğiz. İstanbul Sözleşmesi’nden imza çekilmesiyle başlayan hukuksuzluğun bir devamı olarak görüyoruz” dedi. Cumhuriyet’e konuşan avukat Hülya Gülbahar ise “Dernek kurulduğu günden beri İçişleri Bakanlığı’nın denetimlerinden geçiyor. Son beş yılda üç devlet denetiminden uygun diye geçti. Buna karşın eşine çocuğuna 300 lira nafaka ödemeyi çok gören bir adamın 2016’daki ismiyle BİMER’e yaptığı şikâyetler nedeniyle kapatma davasıyla karşı karşıya kaldık” ifadelerini kullandı. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ise “Ülkede bu kadar kadın cinayeti yaşanıyorken böyle bir davanın açılması tesadüf değildir. Ne yaparlarsa yapsınlar kadınları susturamayacaklar, durduramayacaklar” dedi.

"KORUMA KANUNUNUN YETERSİZLİĞİNİ GÖRDÜK"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Genel Sekreteri Fidan Ataselim ise “İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısında bir kişi tarafından çekilme kararını alan siyasi sürecin, bu davayı da açtığını görüyoruz” diye konuştu. Mahkeme, hukuka aykırı olarak dosyaya giren dernek yöneticileri hakkındaki tüm soruşturma ve kovuşturma dosyalarının getirilmesine karar verdi. Ailelerin ve baroların müdahillik talepleri ise kabul edilmedi.