Avcılar'da çaldığı köpeğe eziyet eden zanlı gözaltına alındı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:32

Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, köpeği darbeden bir şüpheliyi gören yurttaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri köpeğe şiddet uygulayan A.H.Ç'yi gözaltına aldı.

Zanlının eziyet ettiği köpeği 'çaldığını' tespit eden ekipler, "hırsızlık" ve "hayvana eziyet etmek" suçlarından işlem yaptıktan zanlı A.H.Ç'yi adliyeye sevk etti.

KÖPEK KORUMA ALTINA ALINDI, ARDINDAN SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Şiddete maruz kalan köpek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yapılan araştırma sonunda köpeğin başka birine ait olduğu şüphelinin köpeği çaldığı ve eziyet ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında 'Hırsızlık' ve 'Hayvana Eziyet' suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edilmiş, köpek önce belediye görevlilerine ardından da sahibine teslim edilmiştir. Can dostlarımıza yönelik bu ve benzeri davranışta bulunanlara karşı, duyarlık göstererek bildirimde bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.

Şiddet gören köpek sahibine teslim edildi.

"BU CANLARA SEVGİ İLE YAKLAŞMALIYIZ"

Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki toplayan görüntülerle ilgili mahalle sakinlerinden berber Ahmet Canarslan, böyle bir olayın kabul edilemez olduğunu söyledi. Canarslan, hayvanı sevmeyen kişinin insanı da sevemeyeceğini belirtirken, "Sevemiyorsanız hayvan beslemeyin. Büyüğü küçüğü yok bu canlara sevgi ile yaklaşmalıyız" dedi