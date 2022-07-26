Hatay'da hayvan katliamı: 5 yavru köpek öldürüldü

26 Temmuz 2022 Salı, 16:56

Pati Koruyucuları İl Temsilcisi İbrahim Göçer, Alaybeyli Mahalle Mezarlığı yakınlarında beslediği 5 yavru köpek ölü olarak buldu. Köpeklerin zehirlendiği ve birinin yakıldığı belirlendi. Boş bina içinde yakılmış haldeki yavru köpeği gören Göçer, gözyaşlarına boğuldu.

Göçer'in şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelileri belirlemeye çalışıyor.

"EZİYET ETMİŞLER"

Yavru köpekleri her gün düzenli olarak beslediğini anlatan Göçer, "Alaybeyli Mahalle Mezarlığı civarında her gün yemek ve su götürdüğüm yavru köpekler vardı. Yaklaşık 1 aydır bu hayvanların bakımını yapıyordum. Bölgeye köpeklere yiyecek vermek için gittiğimde köpekleri zehirleyerek öldürmüşler. Bazılarına eziyet etmişler birini de yakmışlar. Bunlar insan olamaz. Cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.