Avcılar'da çöp ev vakası! Evi pireler, fareler bastı... Kadın çöplerini alıp kaçtı

Yayınlanma: 05.02.2025 - 12:54

Güncelleme: 05.02.2025 - 12:54

İstanbul'un Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, ‘Horozlu Teyze’ olarak tanınan 59 yaşındaki Güllü Akkaya, yaklaşık 2,5 yıl önce kiraladığı bahçe katını çöplerle doldurdu. Bu süreçte hiç kira ödemeyen Akkaya hakkında ev sahibi Hüseyin İncebacaklı tahliye davası açtı. Mahkeme kararının ardından icra yoluyla evin boşaltılmasına karar verildi.

Tahliye kararını öğrenen Akkaya, çöplerle dolu yaklaşık 100 çuvalı, aynı sokaktaki bir binanın kömürlüğüne ve mahalledeki boş bir arsaya taşıyarak horozuyla birlikte açık alanda yaşamaya başladı. Mahalle Muhtarı Zehra Er, Avcılar Kaymakamlığı aracılığıyla kadının Ankara’daki altı çocuğuna ulaştı. Ancak çocuklarının daha önce bakımevine yerleştirdiği Akkaya’nın kaçıp tekrar Avcılar’a döndüğü öğrenildi.

Avcılar Belediyesi temizlik ekipleri, tahliye için özel kıyafet ve çift maske kullanarak eve girdi. Fareler, bit ve pirelerin bulunduğu evdeki çöpler kamyonlara yüklendi.

Ev sahibi Hüseyin İncebacaklı, "2-3 yıldır kira ödemediği gibi evi çöp eve çevirdi, tahliye etmek için büyük mücadele verdik" dedi.

Muhtar Zehra Er ise "Kadın bakımevine gitmeyi reddediyor. Eşi olduğunu söylediği kişi ise onu dolandırıyor. Evsiz kalacağı için üzgünüm" diye konuştu.