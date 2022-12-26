Avcılar'da dairesi ateşe verilen ev sahibi konuştu: 'Karakola gittik, 4 saat sonra eve benzin döktü'

26 Aralık 2022 Pazartesi, 11:34

Tahtakale Mahallesi Doruk Sokak'taki 3 katlı binanın 1. katındaki kiracı, üst katında oturan ev sahibiyle bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu.

İddiaya göre, evi boşaltmasını isteyen ev sahibi ile geçen günlerde tartışan kiracı, evi yakmakla tehdit etti.

Daireden 04.00 sıralarında ise alevler yükseldiğini görenler ise durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, üst katlarda oturanları tahliye etti.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

"EVİ YAKARIM DEDİ"

Ev sahibi Mehmet Yılmaz, "Alttaki kiracı geldi yanıma, uzun uzun konuştuk. Bana 'Senin evi yakarım' dedi. Sen de içindesin, yanarsın dedim. Karakola gittik, sonra saat 04.00'te eve benzini döktü. Ben peşine koştum ama taksiye bindi gitti" dedi.

Ev sahibinin oğlu Hilmi Yılmaz, "Kiracıyla sorun vardı, bin lira kira veriyordu, 2 bin lira yapalım dedik. O da, 'Zam yapmam, bin lira ya veririm ya da vermem' dedi. Karakola gittik, 'Ben bu evi yakarım' dedi. Sonuç böyle oldu' dedi. Ev sahibinin eşi Semiha Yılmaz, "Çocuklarını aldı götürdü evden, sonra tekrardan gelip valiz dolduruyor. 03.00-04.00 gibi eşiyle burayı ateşe verdiler. Sonra eşiyle birlikte gittiler. Biz patlama sesine uyandık" dedi.