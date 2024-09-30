Avcılar'da düğün konvoyunda silahla havaya ateş açan 2 kişi yakalandı

Avcılar'da düğün konvoyunda silahla havaya ateş açan 2 kişi yakalandı.

Avcılar'da düğün konvoyunda silahla havaya ateş açan 2 kişi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 11:16

Avcılar'da, düğün konvoyunda silahla havaya ateş açılmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Eylül'de Tahtakale Mahallesi'nde düğün konvoyunda 2 araç içerisinden havaya ateş edilmesiyle ilgili inceleme başlattı.

Araçların plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.A.A. ve Y.D. olayda kullandıkları silahla yakalandı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler hakkında trafik yönünden de cezai işlem uygulandı.


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