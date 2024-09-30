Avcılar'da düğün konvoyunda silahla havaya ateş açan 2 kişi yakalandı
Avcılar'da düğün konvoyunda silahla havaya ateş açan 2 kişi yakalandı.
Avcılar'da, düğün konvoyunda silahla havaya ateş açılmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Eylül'de Tahtakale Mahallesi'nde düğün konvoyunda 2 araç içerisinden havaya ateş edilmesiyle ilgili inceleme başlattı.
Araçların plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.A.A. ve Y.D. olayda kullandıkları silahla yakalandı.
Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler hakkında trafik yönünden de cezai işlem uygulandı.
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