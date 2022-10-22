Avcılar'da evinde arkadaşı ile dehşeti yaşadı: Bir saat sonra gelip darbettiler
Avcılar'da binadan sesler geldiğini duyunca kapıyı açan Ferdi Er ve arkadaşı, 3 kişinin saldırısına uğradı. Saldırı sonrası kaçan ancak 1 saat sonra tekrar gelerek kapıyı "Polis" diyerek çalan saldırganlar, içeri girerek Er ve arkadaşı Metin Aksu'yu darbetti.
Olay, geçen çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Ferdi Er, iddiasına göre giriş katta oturduğu binanın merdiven demirlerine zincirle kilitlediği bisikletinin daha önce de çalınmak istendiğini göz önüne alarak duyduğu ses üzerine kapıyı açtı. Karşısında gördüğü kişiye ne aradığını soran Er, "Sana mı hesap vereceğim" cevabıyla saldırıya uğradı.
Ferdi Er, eline aldığı sopa ile saldırgana karşı koyarken evdeki arkadaşı da gürültü üzerine dışarı çıktı. Bina içerisine giren saldırgan dışarıda bekleyen iki arkadaşına seslenerek yardım istedi. Kısa süren kavga ardından 3 kişi uzaklaştı. Ferdi Er, yaklaşık 1 saat sonra evin kapısını çalan ve "Polis" diyen kişiye kapıyı açınca bir anda neye uğradığını şaşırdı.
İçeriye giren üç kişi odalara kaçarak kapıları kilitleyen Ferdi Er ve arkadaşı Metin Aksu'yu çıkarmak için oda kapılarını tekmelemeye ve kırmaya başladı. Bir oda kapısını kırarak içeri girenler Aksu'nun başına demir çubukla vurarak yaralanmasına neden oldu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yaralanan Metin Aksu'nun pencereden yardım isteyerek bağırması üzerine saldırganlar kaçtı.
Ferdi Er, kendisini kilitlediği kapının bir bölümünün kırıldığını ancak kimsenin içeri giremeden uzaklaştıklarını anlattı. Er, "Hırsız olduklarını düşünüyorum. Arkadaşımın başına 4 dikiş atıldı. Bunların yakalanarak adalet önüne çıkarılmasını bekliyorum" dedi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Video Haberler
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- Erdoğan 'hamburgere' şoke olmuş
- 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'
- Kaza geçiren Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf
- Adliye önünde ‘Erdoğan hırsız’ sözleri
- AKP'de Fakıbaba depremi: Beğendi, geri çekti
- 'Altılı masadan Kemal Bey mi çıkacak?' sorusu soruldu
- 'Fakıbaba'nın istifası için ne düşünüyor?'
- Fakıbaba'nın ardından AKP'den ayrılabilecek ismi söyledi
- Okan Buruk hakkında flaş açıklama!