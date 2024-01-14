Avcılar’da feci kaza... Fren yerine gaza bastı, bahçe duvarını aştı!

istanbul Avcılar'da fren yerine gaza basan sürücü önce kaldırıma çıktı ardından da bahçe duvarını aştı. Sürücü binanın birinci katındaki dairenin duvarına çarparak durabildi. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA
Yayınlanma: 14.01.2024 - 12:47
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Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Ambarlı Mahallesi Etibank Tesisler Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Seda Erdoğan, 34 VD 8685 plakalı otomobiliyle yolda ilerlediği sırada fren yerine gaza bastı.

Hızla kaldırıma çıkan otomobil bahçe duvarını aştı. Binanın birinci katında bulunan dairenin duvarına çarparak durabildi. Sürücü ve yanında bulunan eşi kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilin çarptığı dairenin duvarında hasar olduğu tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün polisteki ifadesinde gaz ve fren pedallarını karıştırdığı için kaza yaptığını söylediği öğrenildi.

Duvarı hasar gören dairede oturan Keriman Çavuşoğlu, "Mutfakta oturuyordum. Duvar yıkıldı cam zarar gördü" diye konuştu. Kazaya neden olan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. 


Avcılar kaza

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