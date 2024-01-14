Fon patronlara çalıştı: İşşizden de kazandılar!

Yayınlanma: 14.01.2024 - 10:06

Güncelleme: 14.01.2024 - 10:06

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Ocak-Kasım 2023 dönemine ilişkin İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni yayımlandı.

Buna göre, yılın ilk 11 ayında ödeneğe başvuran sayısı 1 milyon 483 bin 875 kişi oldu.

Başvuru yapanların ise sadece yarısı işsizlik ödeneği almaya hak kazanırken 673 bin 360 kişiye maaş bağlandı.

2022'de maaş hak edenlerin sayısı ödeneğe başvuranların hak edenlere oranı yüzde 47,94 olurken bu oran 2023'te yüzde 45,38’e geriledi.

İşverene yapılan teşvik ve destek ödemeleri de 2022'ye göre yüzde 39,65 artarken 2023'te sağlanan toplam ödeme tutarı 39 milyar 932 milyon 441 bin TL'yi buldu.

2023'te işsizlere toplam 21 milyar 673 milyon 856 bin TL ödenek sağlanırken Mart 2002’den bu yana toplamda işsizlere ödenen işsizlik ödeneği tutarı ise 69 milyar 502 milyon 472 bin 570 TL’de kaldı.

Böylece 21 yılda işsize ödenen tutarın yüzde 74’ü işverene sadece 1 yılda ödendi.

Fon giderlerindeki iki kat artış ise göze çarptı.

Aynı dönemde İşsizlik Sigortası Fonu giderleri, 111,1 artışla 55 milyar 552 milyon 46 bin TL’den 117 milyar 270 milyon 967 bin TL’ye yükseldi.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam büyüklüğü ise 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 58,44 artarak 196 milyar 950 milyon 756 bin TL’ye ulaştı.