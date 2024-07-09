Avcılar'da giysi kumbarasından hırsızlık!

Avcılar'da Türkiye Sakatlar Derneği'ne destek için, çeşitli noktalara yerleştirilen giysi kumbarasından hırsızlık anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 10:19
Avcılar'da giysi kumbarasından hırsızlık!
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Dün gece saatlerinde Üniversite Mahallesi Meriç Sokak'taki giysi kumbarasının yanına gelen 4 kişi, yanlarındaki çocuklardan birini giysi kumbarasına soktu.

Çocuk kumbara içindeki kıyafetleri dakikalar içinde dışarı çıkardı.

Giysileri, kağıt topladıkları el arabalarına yerleştiren 4 kişi çocuğu da kumbaradan dışarı çıkararak sokaktan hızla uzaklaştı.

Giysi kumbarasındaki hırsızlık anı mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.


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