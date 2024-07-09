Avcılar'da giysi kumbarasından hırsızlık!
Avcılar'da Türkiye Sakatlar Derneği'ne destek için, çeşitli noktalara yerleştirilen giysi kumbarasından hırsızlık anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Dün gece saatlerinde Üniversite Mahallesi Meriç Sokak'taki giysi kumbarasının yanına gelen 4 kişi, yanlarındaki çocuklardan birini giysi kumbarasına soktu.
Çocuk kumbara içindeki kıyafetleri dakikalar içinde dışarı çıkardı.
Giysileri, kağıt topladıkları el arabalarına yerleştiren 4 kişi çocuğu da kumbaradan dışarı çıkararak sokaktan hızla uzaklaştı.
Giysi kumbarasındaki hırsızlık anı mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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