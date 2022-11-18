Avcılar'da inşaatın temel duvarı çöktü; yol kapandı

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan binanın temel duvarı yıkıldı. Yolun bir bölümü de çökünce, ilçe çıkışındaki ana yollardan Fatih Caddesi trafiğe kapatıldı.

DHA
18 Kasım 2022 Cuma, 09:23
Avcılar'da inşaatın temel duvarı çöktü; yol kapandı
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Avcılar'da, Fatih Caddesi üzerinde kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan ve yenisi yaptırılan binanın temeli bir süre önce kazıldı.

Temel duvarları betonla yapılan binanın yol tarafına inşaat demirleri konuldu. İnşaat temel duvarının yola bakan bölümü saat 04.30'da kısmen çöktü. Aynı yerde ikinci çökme saat 07.30 sıralarında meydana geldi.

Bu çökme sırasında Avcılar'dan çıkışta kullanılan İETT otobüslerinin de güzergahındaki yolda da kısmen çökme  görüldü.

 Bunun üzerine yol trafiğe kapatıldı. Olayın ardından araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.


Avcılar çökme İnşaat İş Sendikası inşaat

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