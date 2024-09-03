Yayınlanma: 03.09.2024 - 15:28

Güncelleme: 03.09.2024 - 15:28

Avcılar'da iş yeri kurşunlandı. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'ndeki telefon bayisine motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, ateş ettikten sonra kaçtı.

İş yerinin kepenklerine 2 mermi isabet ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, aynı iş yeri 22 Ağustos'ta da kurşunlanmış, yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.



