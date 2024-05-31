Lüleburgaz'da otel kurşunlandı

Yayınlanma: 31.05.2024 - 13:50

Güncelleme: 31.05.2024 - 13:50

Lüleburgaz ilçesi Özerler Mahallesi Turgutbey Caddesi üzerinde bulunan ve bir süre önce faaliyeti sonlandırılan bir otel, kimliği belirsiz iki kişi tarafından kurşunlandı.

Görgü tanıkları, oteli kurşunlayan motosikletli kişilerin iki kez Zübeyda Hanım Parkı’ndan Turgutbey köyü istikametine doğru geçtiğini, üçüncü geçişte ise maske takıp oteli kurşunladıklarını söyledi.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olay yerinde yaptıkları incelemede, 4 el ateş edildiğini ve kurşunların otelin camına, mermi çekirdeklerinin de yol ve esnafın dükkanının önüne düştüğünü tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameralarına bakarak geniş bir inceleme başlattı.