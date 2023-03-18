Avcılar'da istinat duvarı çöktü, bina hasar gördü

İstanbul Avcılar'da istinat duvarıyla birlikte kaldırımın üzerine çöktüğü binada hasar meydana geldi.

DHA
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 12:51
Avcılar'da istinat duvarı çöktü, bina hasar gördü
Abone Ol google-news

Avcılar'da Tahtakale mahallesi Meyveli Sokak'ta sabah saatlerinde istinat duvarı çöktü.

Duvarla birlikte kaldırımın üzerine çöktüğü 2 katlı binanın giriş katındaki atölyenin duvarlarında hasar oluştu.

Çökme nedeniyle doğalgaz boruları da hasar gördü.

Olayın ardından İGDAŞ ve belediye ekipleri gelerek güvenlik önlemleri aldılar.

Binada oluşan hasarda duvarları zarar gören konfeksiyon atölyesi sahibi Özkan Laçin, "Bir hafta önce duvarın çökme tehlikesi ile ilgili belediyeye şikâyette bulunduk. Ekipler gelip baktılar ve duvarın çok riskli olmadığını söylediler. Gelen ekip, araçların çıkmasını engellemek için kaldırımın üzerine mantar taşı bıraktı. Bir hafta sonra da gördüğünüz gibi kaldırım duvarı çöktü. Binaya da zarar verdi. İçerden duvarlar da patladı, doğalgaz hattı da zarar gördü, tüm bu olan hasarı belediye tarafından karşılanmasını istiyorum" dedi. 


Avcılar istinat duvarı

İlgili Haberler

İstinat duvarı çöken binanın otoparkında göçük oluştu

İstinat duvarı çöken binanın otoparkında göçük oluştu
Ataşehir'de inşaatın istinat duvarı, bitişik evin bahçesiyle birlikte çöktü

Ataşehir'de inşaatın istinat duvarı, bitişik evin bahçesiyle birlikte çöktü
İstinat duvarı çöken 2 apartmanda risk tespit edilmedi

İstinat duvarı çöken 2 apartmanda risk tespit edilmedi

En Çok Okunan Haberler