Avcılar'da istinat duvarı çöktü, bina hasar gördü

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 12:51

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 12:51

Avcılar'da Tahtakale mahallesi Meyveli Sokak'ta sabah saatlerinde istinat duvarı çöktü.

Duvarla birlikte kaldırımın üzerine çöktüğü 2 katlı binanın giriş katındaki atölyenin duvarlarında hasar oluştu.

Çökme nedeniyle doğalgaz boruları da hasar gördü.

Olayın ardından İGDAŞ ve belediye ekipleri gelerek güvenlik önlemleri aldılar.

Binada oluşan hasarda duvarları zarar gören konfeksiyon atölyesi sahibi Özkan Laçin, "Bir hafta önce duvarın çökme tehlikesi ile ilgili belediyeye şikâyette bulunduk. Ekipler gelip baktılar ve duvarın çok riskli olmadığını söylediler. Gelen ekip, araçların çıkmasını engellemek için kaldırımın üzerine mantar taşı bıraktı. Bir hafta sonra da gördüğünüz gibi kaldırım duvarı çöktü. Binaya da zarar verdi. İçerden duvarlar da patladı, doğalgaz hattı da zarar gördü, tüm bu olan hasarı belediye tarafından karşılanmasını istiyorum" dedi.