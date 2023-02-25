İstinat duvarı çöken 2 apartmanda risk tespit edilmedi

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 15:40

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 15:41

Fahri Korutürk Mahallesi 874'üncü Sokak'ta, önceki akşam, apartman inşaatı yapılan arazinin bitişiğindeki Aşılı ve Gül Hatun apartmanlarının istinat duvarı kısmen çöktü. AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Her 2 binada bulunan 34 daire, tedbir amacıyla tahliye edildi. Apartman sakinleri, geceyi yakınlarının yanında geçirdi. Bölgede yapılan incelemeler sonunda tahliye edilen binalarda risk saptanmadı ve daire sahiplerine evlere girebilecekleri söylendi.

Bunun üzerine bina sakinleri, tekrar evlerine girmeye başladı. Kısmen çöken istinat duvarında ise güçlendirme çalışması yapıldı.

'BİNADAN NASIL ÇIKACAĞIMIZI BİLEMEDİK'

Aşılı Apartmanı sakinlerinden Ümit Güler, "Makamlardan yetkililer, incelemelerini yaptılar ve bu incelemeler sonucu oturma izni verildi" diye konuştu.

Aynı binada 11 yıldır oturan Songül Aygün ise "Sarsıntı birkaç gündür vardı. Buraya herhangi bir istinat duvarı yapılmadan inşaata başlamalarını istemiyorduk. ‘Biz bildiğimiz gibi yaparız’ dediler. Akşam tam yemek yiyeceğimiz esnada karşı komşum ‘Bina çöküyor’ diye bağırdı. O an binadan nasıl çıktığımızı bilmiyoruz. Kaymakam ve belediye başkanı yardımcısı inceleme yapmak için geldi. 'İmar değişikliği yaptık. 2 bina arasındaki istinat duvarı güçlendirilecek, destek verilecek' dediler ama biz her ihtimale karşı iyi bir istinat duvarı istiyoruz" dedi.

Gül Hatun Apartmanı yöneticisi Durak Koçak da "İnşaat esnasında çökme meydana geldi. Ekipler incelemeden sonra evlere giriş izni verdi; ancak ben dün geceyi oğlumun evinde geçirdim. 2 bina için de yetkililerden bir an önce yardım bekliyoruz" diye konuştu.

İnşaatın müteahhidi Yunus Koçak ise "İnşaat esnasında yan binanın istinat duvarında toprak gevşedi. Dolgu toprağın üstüne güçlendirilmeden istinat duvarı yapılmış. İstinat duvarının altında kalan boşluktan toprak su almış. O yüzden böyle bir mağduriyet yaşandı. Gerekli mercilerden yetkililer gelip inceleme yaptılar. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden gerekli önlemleri alıyoruz. 25 kişilik bir ekiple hızlı bir şekilde çalışıyoruz" dedi.