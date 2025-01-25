Avcılar'da kargo bürosuna baskın! İşyeri 'sahte ürün' deposu çıktı...

Avcılar'da ruhsatsız faaliyet gösteren bir kargo bürosunda yapılan aramada çok miktarda sahte ilaç, çanta, ayakkabı, parfüm bulundu. Büroda bulunan ürünlere el konulurken, 2 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar'da kargo bürosuna baskın! İşyeri 'sahte ürün' deposu çıktı...
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DHA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 11:52

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Marmara Caddesi'ndeki bir iş merkezinin ikinci katındaki ruhsatsız kargo bürosunu denetledi.

Denetleme sırasında iş yerinde bulunan iki yabancı uyruklu kişi, görevlilerin kendilerinden istediği belgeleri gösteremedi. Bu sırada ekiplerin dikkatini büroda çok miktarda dünyaca ünlü markalara ait ambalajlanmış ürün bulunması çekti.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. İş yerine gelen ekipler savcılıktan alınan izinle arama yaptı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Yapılan aramada, çok miktarda macun, paketsiz çok sayıda tablet ilaç, cinsel içerikli çikolatalar, dünyaca ünlü markaların adını taşıyan 25 çanta, cüzdan, yine ünlü markaların isimlerini taşıyan 20 çift ayakkabı ile parfüm ele geçirildi.

Bunun yanı sıra hassas teraziler, çeşitli ürünleri doldurma ve ambalajlama makineleri, parfüm kapakları, etiket ve kutular bulundu.

Ele geçirilen malzemeler tek tek kayıt altına alınırken, belediye görevlileri iş yerini mühürledi. Gözaltına alınan iki şüpheli ile ilgili soruşturma başladı.


Etiketler: #sahte #sahte ilaç

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