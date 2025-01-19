Avcılar’da pes dedirten 'kamyonet' hırsızlığı: Cep telefonu ışığını kullandılar!

Avcılar'da park halindeki kamyonet kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Şüphelilerin birkaç dakika içerisinde gerçekleştirdiği hırsızlık güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Avcılar’da pes dedirten 'kamyonet' hırsızlığı: Cep telefonu ışığını kullandılar!
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DHA
Yayınlanma: 19.01.2025 - 09:04

Hırsızlık, dün saat 03.15 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G-81 Sokak'ta yaşandı. Sokağa gelen 2 kişi, çevreyi bir süre gözetledikten sonra park halindeki 34 GPN 259 plakalı kamyonetin yanına yaklaştı.

Şüphelilerden biri çevreyi kontrol etmeye devam ederken, diğer şüpheli kamyonetin kapısını zorlayarak kısa sürede içeri girdi. Cep telefonu ışığını kullanan şüpheli kamyoneti çalıştırdı ardından da 2 şüpheli kamyonetle sokaktan hızla uzaklaştı.

Hırsızlık olayının ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 


Etiketler: #otopark #Avcılar

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