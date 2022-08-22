Avcılar'da 'koku' paniği: Binadakiler tahliye edildi

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:05

Gümüşpala Mahallesi Mesut Sokak’ta oturanlar 21 Ağustos Pazar saat 22.00 sıralarında giderek artan ağır bir kokunun yayıldığını fark etti. Kokunun etkisi giderek artarken, sokakta oturanlar rahatsız olarak dışarı çıktı.

BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine itfaiye, AFAD, polis, İGDAŞ, İSKİ ekipleri sevk edildi. Sokak araç trafiğine kapatılırken yapılan araştırmada kokunun özellikle sokak ile aynı ismi taşıyan Mesut Apartmanı’nda yoğunlaştığı belirlendi. Bunun üzerine bu binada oturanlar tahliye edildi.

RÖGAR KAPAĞI TEMİZLİĞİ YAPILDI

Ekipler binanın çevresinde ve içinde saat 23.00’ten saat 02.00’ye kadar ölçüm cihazları da kullanarak kokunun nedenini bulmaya çalıştı. Binanın bodrum katında yapılan araştırmada da herhangi bir neden bulunamadı.

İSKİ ekibi hemen yakındaki rögar kapağını açarak içeride temizlik yaptı.

KOKUNUN NEDENİ BULUNAMADI

Bu arada itfaiye erleri oksijen tüpleri ile binaya girerek kokunun yoğun olduğu bodrum katında gaz bırakarak ağır kokuyu seyreltmeye çalıştı.

Sokak sakinleri ve bu binada oturanlar gelişmeleri endişe içerisinde izlerken normal değerlerin üzerinde ancak, insan sağlığını etkileyecek düzeyde olmadığı açıklandı. Uzmanlar, kokunun nedenini bulamazken herkesin evine gidebileceğini, yeniden olağanüstü bir gelişme olması halinde hemen bilgi verilmesini istedi.