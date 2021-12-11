Avcılar’da kule vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi
Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında inşaatı süren bir binadaki kule vinçten düşen İsmail Polatcanlı (49) yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Merkez Mahallesi Fatih Sokak ile Denizköşkler Caddesi’nin kesiştiği noktadaki inşaatta meydana geldi. Duvar ustası, evli ve 3 çocuk babası İsmail Polatcanlı, iddiaya göre çay molası sırasında kule vinçteki arkadaşının yanına uğradıktan sonra inmek isterken dengesini kaybederek 4’üncü kat asansör boşluğuna düştü.
Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen İsmail Polatcanlı, çağrılan ambulansla Avcılar’daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Polatcanlı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İsmail Polatcanlı’nın yaklaşık 2 ay önce İstanbul’a çalışmaya geldiği ifade edildi.
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