Avcılar’da kule vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi

11 Aralık 2021 Cumartesi, 13:39

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Merkez Mahallesi Fatih Sokak ile Denizköşkler Caddesi’nin kesiştiği noktadaki inşaatta meydana geldi. Duvar ustası, evli ve 3 çocuk babası İsmail Polatcanlı, iddiaya göre çay molası sırasında kule vinçteki arkadaşının yanına uğradıktan sonra inmek isterken dengesini kaybederek 4’üncü kat asansör boşluğuna düştü.

Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen İsmail Polatcanlı, çağrılan ambulansla Avcılar’daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Polatcanlı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İsmail Polatcanlı’nın yaklaşık 2 ay önce İstanbul’a çalışmaya geldiği ifade edildi.