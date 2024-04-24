Avcılar'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü

Avcılar'da metrobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, uzun araç kuyruğu ise dikkati çekti.

AA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 20:24
Avcılar'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüsün lastiği Şükrübey Durağı'nda patladı. Ardından alev alan lastik yanmaya başladı. Metrobüs şoförü, yolcuları tahliye ederken, görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, metrobüs durağı bir süreliğine kapatıldı.

Yolun Beylikdüzü istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu, aracın çekilmesiyle trafik normale döndü.


Avcılar haberleri Metrobüs haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Kadıköy Fikirtepe'de 2 metrobüs kaza yaptı

Kadıköy Fikirtepe'de 2 metrobüs kaza yaptı
İstanbul'da otele silahlı saldırı: Kurşunlar metrobüse de isabet etti!

İstanbul'da otele silahlı saldırı: Kurşunlar metrobüse de isabet etti!
Avcılar'da tekmeli yumruklu metrobüs kavgası

Avcılar'da tekmeli yumruklu metrobüs kavgası
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yandaş ‘gazeteci’den tepki çeken çıkış: ‘Evde 3 liraya mal edebileceğiniz şeyler…’

Yandaş ‘gazeteci’den tepki çeken çıkış: ‘Evde 3 liraya mal edebileceğiniz şeyler…’
Hastanede sopayla cinayet: Güvenlik amiri tartıştığı meslektaşını öldürdü

Hastanede sopayla cinayet: Güvenlik amiri tartıştığı meslektaşını öldürdü
23 Nisan’da Vali koltuğuna oturan öğrencinin sözleri gündem oldu: 'Bir gün bu koltuğa gerçekten oturunca...'

23 Nisan’da Vali koltuğuna oturan öğrencinin sözleri gündem oldu: 'Bir gün bu koltuğa gerçekten oturunca...'
Kavgada antrenörün yüzüne tekme attı dil boğazına kaçtı!

Kavgada antrenörün yüzüne tekme attı dil boğazına kaçtı!
AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden 'Atatürk'süz 23 Nisan organizasyonu... CHP'li Mustafa Adıgüzel, Bakan Yerlikaya'ya sordu: 'Soruşturma açacak mısınız?'

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden 'Atatürk'süz 23 Nisan organizasyonu... CHP'li Mustafa Adıgüzel, Bakan Yerlikaya'ya sordu: 'Soruşturma açacak mısınız?'
İBB’nin sosyal tesisinde 3 kişilik menünün faturası görenleri şaşırttı!

İBB’nin sosyal tesisinde 3 kişilik menünün faturası görenleri şaşırttı!
Son Dakika... Korhan Berzeg’in yaşadığı köyde yeni gelişme: İskelet parçaları bulundu!

Son Dakika... Korhan Berzeg’in yaşadığı köyde yeni gelişme: İskelet parçaları bulundu!
Yaz erken geldi… O ilde termometreler 42 dereceyi gördü!

Yaz erken geldi… O ilde termometreler 42 dereceyi gördü!