Avcılar'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü
Avcılar'da metrobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, uzun araç kuyruğu ise dikkati çekti.
Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüsün lastiği Şükrübey Durağı'nda patladı. Ardından alev alan lastik yanmaya başladı. Metrobüs şoförü, yolcuları tahliye ederken, görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, metrobüs durağı bir süreliğine kapatıldı.
Yolun Beylikdüzü istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu, aracın çekilmesiyle trafik normale döndü.
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