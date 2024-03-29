Avcılar'da tekmeli yumruklu metrobüs kavgası

Avcılar'da metrobüs içerisinde iki yolcunun sıra kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 11:09
Avcılar'da tekmeli yumruklu metrobüs kavgası
Abone Ol google-news

Avcılar metrobüs istasyonunda iki yolcu arasında iddiaya göre sıra nedeniyle tartışma yaşandı. Metrobüse binen yolcular, tartışmayı burada da sürdürdü. Kısa sürede kavgaya dönen olaya metrobüsteki diğer vatandaşlar müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Kavgaya karışan taraflar vatandaşların çabaları ile birbirinden uzaklaştırıldı.


Avcılar haberleri kavga haberleri Metrobüs haberleri

İlgili Haberler

Kayseri'de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Kayseri'de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Bu kez de 'su doldurma' kavgası: 1 kişi bıçaklandı

Bu kez de 'su doldurma' kavgası: 1 kişi bıçaklandı
İki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

İki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Adaylarını çektiler: Altınok’u destekleyecekler

Adaylarını çektiler: Altınok’u destekleyecekler
Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi… Olympiakos’tan Fenerbahçe açıklaması!

Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi… Olympiakos’tan Fenerbahçe açıklaması!
Adaylarını çektiler: Altınok’u destekleyecekler

Adaylarını çektiler: Altınok’u destekleyecekler
Tüfeği göstermek isterken arkadaşını öldürdü

Tüfeği göstermek isterken arkadaşını öldürdü
Uşak Üniversitesi'nde cinsel taciz! Öğretim görevlisi açığa alındı

Uşak Üniversitesi'nde cinsel taciz! Öğretim görevlisi açığa alındı
Bayram şekeri tezgahlara zamlı çıktı

Bayram şekeri tezgahlara zamlı çıktı
Otomobil satışında yeni dönem... Birçok bayi bu yöntemi kullanıyor: Kredi kartına 12 taksitle otomobil

Otomobil satışında yeni dönem... Birçok bayi bu yöntemi kullanıyor: Kredi kartına 12 taksitle otomobil
Premier Lig ekibinden dev proje: Stadyumun çatısına havuz yapılacak!

Premier Lig ekibinden dev proje: Stadyumun çatısına havuz yapılacak!