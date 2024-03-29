Avcılar'da tekmeli yumruklu metrobüs kavgası

Yayınlanma: 29.03.2024 - 11:09

Güncelleme: 29.03.2024 - 11:09

Avcılar metrobüs istasyonunda iki yolcu arasında iddiaya göre sıra nedeniyle tartışma yaşandı. Metrobüse binen yolcular, tartışmayı burada da sürdürdü. Kısa sürede kavgaya dönen olaya metrobüsteki diğer vatandaşlar müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Kavgaya karışan taraflar vatandaşların çabaları ile birbirinden uzaklaştırıldı.