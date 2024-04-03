İstanbul'da otele silahlı saldırı: Kurşunlar metrobüse de isabet etti!
Küçükçekmece'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler E-5 Karayolu yanyol üzerinde bulunan otele uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Onlarca kurşunun sıkıldığı sokakta bazı mermiler içerisinde yolcuların da olduğu seyir halindeki metrobüse isabet etti.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi 1. Değer Sokak'ta saat 00.30 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.
İddiaya göre; E-5 Karayolu yanyol üzerinde bulunan 4 katlı bir otel önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen bir sebeple uzun namlulu silahla ateş açtı.
Açılan ateş sonucu kurşunlar otelin camına ve dış cephesine isabet ederken, bazı kurşunlar ise içerisinde yolcuların da olduğu seyir halindeki metrobüsün camlarına isabet etti. Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
METROBÜSTEKİ YURTTAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
Kurşunların camlarına isabet ettiği metrobüsteki yurttaşlar kısa sürede tahliye edilirken, yolcular başka bir metrobüse aktarıldı. Şans eseri metrobüste ve otelde kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekipleri otel ve metrobüste incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde otel ve çevresinde uzun namlulu silaha ait çok sayıda boş kovan buldu.
Polis ekipleri, saldırı sonrası olay yerinden kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekiplerin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
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