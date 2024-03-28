Avcılar'da restorana silahlı saldırı soruşturmasında yeni gelişme!

Avcılar’da, bir restorana yapılan silahlı saldırı sırasında vurularak hayatını kaybeden Muhammed Subaşı’nın öldürülmesiyle ilgili biri kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olay anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 13:01
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde 24 Mart Pazar günü, otomobille gelen silahlı kişiler, bir restorana silahlı saldırıda bulundu. Otomobilin içinden ateş açan şüphelilerin silahından çıkan mermilerin isabet ettiği Muhammed Subaşı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis olayın şüphelisi olduğu tespit edilen biri kadın 5 şüpheliyi gözaltına alındı. Poliste yapılan sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Enis T., Bilal B., Mert D. ve Baran R. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadın şüpheli ise serbest bırakıldı.

KAMERALARA YANSIDI!

Şüphelilerin ateş ettikleri anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, restoranın önünden geçen şüphelilerin otomobilin içinden ateş ettiği görülüyor.


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