Restorana saldırıdan sadece 1 saat önce... Eyüpsultan'da kanlı gece: Kurşunların hedefi olan 17 yaşındaki çocuk öldü
İstanbul’da Eyüpsultan’da 2 motosikletle gelen yüzleri maskeli 4 saldırgan, parkta oturan iki gence kurşun yağdırdı. Saldırıda 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Parkın yakınındaki bir kafeye düzenlenen pompalı tüfekle saldırıda ise 2’si ağır 5 kişi yaralanmıştı. Polis bu iki olayın birbirleriyle bağlantı olup olmadığını araştırıyor.
Eyüpsultan Karadolap Mahallesi’nde dün saat 10.00’da iddiaya göre 17 yaşındaki Ege Yenihayat ile arkadaşı Emin D., parkta oturuyordu. O sırada maskeli 4 kişi, 2 motosikletle parka doğru geldi.
İddiaya göre şahıslar parkta oturan Ege Yenihayat (17) ile arkadaşına doğru silahla peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Ege Yenihayat ile arkadaşı Emin D., kanlar içinde kalarak yere yığıldı.
17 YAŞINDAKİ EGE KURTARILAMADI
Motosikletli saldırganlar ise kısa bir süre sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Ege Yenihayat yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken ağır yaralanan Emin D. ise hastanede tedavi altına alındı.
Saldırıya uğrayan Ege Yenihayat ile karşı mahallenin gençleri arasında bir süre önce husumet yaşandığı öne sürülürken, olayı karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, Ege Yenihayat’ın ağabeyinin de bir süre önce aynı grup tarafından silahlı uğradığı iddia edildi.
BU OLAYDAN 1 SAAT SONRA POMPALI TÜFEKLE SALDIRI DÜZENLENDİ
Öte yandan, bu olaydan sonra parkın 150 metre uzağındaki bir kafede müşterilere yönelik pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirilmiş, olayda 2’si ağır 5 kişi yaralanmıştı. Bu iki olayın birbirleriyle bağlantı olup olmadığı araştırılıyor.
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