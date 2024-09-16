Avcılar'da üzerine 'market tabelası' düşen kişi yaralandı

Avcılar'da kamyonun çarptığı tabela, marketten çıkan kişinin üzerine düştü.

Avcılar'da üzerine 'market tabelası' düşen kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 12:28

Cihangir Mahallesi Arpacı Sokak'ta, dün sabah saatlerinde 34 DME 689 plakalı kamyon, ürünleri indirmek için geri giderek yanaşmaya çalıştığı marketin tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yerinden kopan tabela, bu sırada marketten çıkan bir kişinin üstüne düştü. Yaralanan şahıs, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının, hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, geri manevra yapan kamyonun marketin tabelasına çarpması, tabelanın da marketten çıkan kişinin üzerine düşmesi ve çevredekilerin yardım etmesi yer alıyor.


Etiketler: #Market #Avcılar

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