Manavgat’ta markete 'kaçak sigara' baskını: 1 şüpheliye işlem yapıldı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir markette çok sayıda elektronik sigara, ısıtılmış tütün mamulü ve bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Manavgat’ta Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bir markette arama yaptı.
Ekipler aramalarda, 45 elektronik sigara, 46) ısıtılmış tütün mamulü, 222 bandrolsüz sigara ele geçirdi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlemlere başlanıldı.
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