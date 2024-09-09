Ünlü market zincirinde skandal görüntü: Yufkadan erimiş plastik çıktı

Yayınlanma: 09.09.2024 - 10:15

Güncelleme: 09.09.2024 - 10:16

Adana’da yaşayan Hülya B. isimli yurttaş, iddiaya göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan BİM marketten bir paket yufka satın aldı.

Yurttaş, bir süre sonra yufkayı börek yapmak için kullandı. Paketin sonuna gelen yurttaş yufkanın içine işlemiş şekilde mavi bir plastik parçası olduğunu fark etti.

Duruma şaşıran Hülya B. olayı telefonu ile kayıt altına alarak, “BİM marketten yufka aldım. 1 paketi de börek yaptım sardım. Çıkana bakın arkadaşlar. Sağlığımız tehlike altında. Bu çıkan nedir? Markası bu çıkan sonuç bu. Nedir bu yani? Hiç mi kontrol edilmez? Bir daha bu marketten alışveriş yapmayacağım” diyerek sosyal medyada paylaşıp duruma tepki gösterdi.