Ünlü market zincirinde skandal görüntü: Yufkadan erimiş plastik çıktı
Adana’da bir yurttaşın BİM marketten aldığı yufkadan erimiş plastik çıktı. Yurttaş, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, “Sağlığımız tehlike altında. Bu çıkan nedir?” diyerek duruma tepki gösterdi.
Adana’da yaşayan Hülya B. isimli yurttaş, iddiaya göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan BİM marketten bir paket yufka satın aldı.
Yurttaş, bir süre sonra yufkayı börek yapmak için kullandı. Paketin sonuna gelen yurttaş yufkanın içine işlemiş şekilde mavi bir plastik parçası olduğunu fark etti.
Duruma şaşıran Hülya B. olayı telefonu ile kayıt altına alarak, “BİM marketten yufka aldım. 1 paketi de börek yaptım sardım. Çıkana bakın arkadaşlar. Sağlığımız tehlike altında. Bu çıkan nedir? Markası bu çıkan sonuç bu. Nedir bu yani? Hiç mi kontrol edilmez? Bir daha bu marketten alışveriş yapmayacağım” diyerek sosyal medyada paylaşıp duruma tepki gösterdi.
Etiketler: #Adana #BİM market #yufka
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