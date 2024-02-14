Avcılar'da yangın paniği: 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı!

Avcılar'da 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede binanın çatısını saran alevler, bitişindeki binanın çatısına da sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 09:31
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Yeşilkent Mahallesi G-263 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında, saat 23.00 sıralarında yangın çıktı.

Binanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler binanın tüm çatısını sararken, bitişiğinde bulunan binanın çatısına da sıçradı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri binadan yükselen alevlere müdahale etti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile iki binanın çatısını da etkileyen alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, her binaların çatısında hasar meydana geldi.

Öte yandan binadan yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde binanın çatısının alev alev yandığı, mahalle sakinlerinin ise panik içerisinde olduğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği görülüyor.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. 


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