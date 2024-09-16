Avcılar'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Avcılar'da yalnız yaşayan 73 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Avcılar'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 12:35

Ambarlı Mahallesi Nadas Sokak'taki bir apartman dairesinden koku geldiğini fark eden bina sakinleri, polis ekiplerine haber verdi.

Daireye giren ekipler, 73 yaşındaki Lebban Demirci'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlanmasının ardından yalnız yaşadığı öğrenilen Demirci'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Etiketler: #Avcılar #Kadın #ölü bulundu

İlgili Haberler

Konya'da gizemli olay: Çoban, yağmur suyu toplama havuzunda ölü bulundu

Konya'da gizemli olay: Çoban, yağmur suyu toplama havuzunda ölü bulundu
Mersin'de korkunç olay: Profesör fıçı içerisinde ölü bulundu!

Mersin'de korkunç olay: Profesör fıçı içerisinde ölü bulundu!
Tayvanlı turist Nevşehir'de ölü bulundu

Tayvanlı turist Nevşehir'de ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler