Avcılar'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Avcılar'da yalnız yaşayan 73 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Ambarlı Mahallesi Nadas Sokak'taki bir apartman dairesinden koku geldiğini fark eden bina sakinleri, polis ekiplerine haber verdi.
Daireye giren ekipler, 73 yaşındaki Lebban Demirci'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Ekiplerin çalışmalarını tamamlanmasının ardından yalnız yaşadığı öğrenilen Demirci'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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